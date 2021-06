Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Haaland... Leonardo et Raiola préparent du très lourd !

Publié le 29 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Cet été, Leonardo semble avoir bien décidé de renforcer son lien, déjà très fort, avec Mino Raiola en vue de futures opérations. Avec l'agent italo-néerlandais dans sa poche, le PSG espère frapper fort à l'avenir, comme vous pourrez le lire dans les colonnes du 10 Sport disponible en kiosques dès le 1er juillet.

Après une saison en demi-teinte, le PSG veut frapper fort cet été pour renforcer son effectif et se donne les moyens de ses ambitions. En effet, après l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi va s'engager avec le club parisien après que le PSG et l'Inter ont trouvé un accord pour un transfert avoisinant les 70M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Désormais, Leonardo s'active sur d'autres dossiers qui ont un point en commun : Mino Raiola. En effet, Gianluigi Donnarumma va débarquer libre après avoir refusé de prolonger son bail à l'AC Milan. Mais ce n'est pas la seule opération prévue avec l'agent italo-néerlandais puisque la prolongation de Xavi Simons semble en excellente voie tandis qu'un nouveau prêt de Moise Kean est également dans le tuyaux. Mino Raiola devra aussi trouver une solution pour Alphonse Areola, barré par la concurrence dans les buts parisiens. Enfin, ces derniers jours, la presse italienne faisait état d'un intérêt du PSG pour Ryan Gravenberch, le prodige de l'Ajax Amsterdam. Autrement dit, Leonardo et Mino Raiola n'ont pas fini de se voir.

Leonardo-Raiola rapprochement en vue