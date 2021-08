Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba-Camavinga, deux scénarii sur la table

Publié le 17 août 2021 à 18h40 par La rédaction

Avec les dossiers Pogba et Camavinga, le PSG met sur la table deux scénarii possibles pour la fin de mercato. Analyse.

Dans son édition de mardi, L’Equipe affirme que le PSG planche sur deux dossiers pour un gros renfort au poste de milieu défensif, à savoir Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Dans le contexte très incertain entourant l’avenir de Kylian Mbappe, et compte tenu de les données financières respectives de chaque deal, XXL pour Pogba, plus raisonnable pour Camavinga, il est probable que deux scénarii soit sur la table pour le PSG.

Tout dépend de Mbappe

Tout paraît en effet dépendre de l’avenir de Kylian Mbappe. Si l’attaquant français est vendu, le PSG aura la latitude financière pour s’attacher les services de Paul Pogba. En revanche, si Mbappe est prolongé, alors le club de la capitale doit logiquement envisager de se tourner vers le prometteur Camavinga, beaucoup moins onéreux.