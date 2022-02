Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prend position pour Pochettino !

Publié le 14 février 2022 à 21h45 par A.C.

A la veille du choc entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a été questionné sur la situation et le travail de Mauricio Pochettino à Paris.

Son contrat court jusqu’en 2023, mais tout porte à croire que Mauricio Pochettno ne sera plus là la saison prochaine. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Paris Saint-Germain dessine l’avenir sans lui, avec notamment le rêve Zinedine Zidane. Son départ pourrait même survenir en cas d’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, avec le match aller qui aura lieu ce mardi au Parc des princes. Pochettino ne devrait vraisemblablement pas rester longtemps sans club s’il quitte le PSG, puisqu’il serait le grand favori pour prendre les rênes de Manchester United.

«Pochettino fait un excellent travail, il y a beaucoup de pression ici»