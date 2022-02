Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti vend la mèche pour l‘avenir de Bale !

Publié le 14 février 2022 à 21h00 par A.C.

Carlo Ancelotti s’est exprimé au sujet de l’avenir de Gareth Bale, dont le contrat avec le Real Madrid se termine en juin prochain.

L’aventure madrilène de Gareth Bale a été une suite de polémiques. Pris en grippe par ses propres fans, le Gallois a plusieurs fois été annoncé proche d’un départ du Real Madrid, mais il est finalement toujours resté. La saison dernière il a même été prêté à Tottenham... qui ne l’a pas gardé au terme de son prêt ! Le retour de Carlo Ancelotti et le départ de Zinedine Zidane n’ont rien changé à sa situation et avec son contrat qui se termine dans seulement quelques mois, son départ semble devenu quasiment certain.

« Maintenant il va bien et veut finir ici comme il le mérite »