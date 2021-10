Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâché par ses stars ? La réponse !

Publié le 20 octobre 2021 à 18h45 par A.M.

Malgré la victoire contre le RB Leipzig (3-2), les critiques sont toujours présentes contre le PSG qui peine à convaincre d'un point de vue collectif. Malgré tout, Mauricio Pochettino est toujours soutenu dans le vestiaire.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino avait demandé du temps avant de juger son travail. Mais plus de dix mois plus tard, bien que le bilan comptable soit excellent depuis le début de saison, le PSG peine à dégager une puissance collective. Le match contre le RB Leipzig résume parfaitement le PSG version Pochettino, à savoir une prestation peu aboutie puisque les Allemands ont dominé la rencontre, mais une victoire à l'arrivée grâce au talent des attaquants parisiens en l'occurrence Kylian Mbappé et Lionel Messi. Mais après le match, Marco Verratti a tiré la sonnette d'alarme : « Ça ne suffit pas d’avoir des grands joueurs. Toute l’équipe est composée de grands joueurs, des champions du monde, des joueurs qui ont gagné beaucoup de Ligue des champions. Tout le monde est fort. Mais l’équipe qui va gagner, à la fin, c’est celle qui a le meilleur collectif. Et c’est ça qu’on doit trouver le plus vite possible. Être plus costauds, être encore mieux avec le ballon . »

Pochettino sauvé par les stars du PSG ?