Mercato - PSG : Pochettino interpelle déjà Leonardo pour cet été !

Publié le 12 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est bien parti pour laisser filer le titre en Ligue 1 cette saison, Mauricio Pochettino semble attendre du renfort pour cet été et a envoyé un nouveau message fort à Leonardo à cet effet.

Dimanche soir, après le match nul concédé par le PSG à Rennes (1-1) qui a probablement été fatal au club de la capitale dans la course au titre en Ligue 1, Mauricio Pochettino avait laissé entendre qu’il souhaitait des recrues cet été au sein de son vestiaire : « C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine ». Et vraisemblablement, l’entraîneur argentin du PSG semble bien déterminé à faire passer le message à Leonardo, puisqu’il en a remis une couche sur le même sujet mardi en conférence de presse au moment d’évoquer le prochain mercato.

« On veut s’améliorer à tous les postes »