Mercato - PSG : Pochettino a vendu la mèche pour l'arrivée de Zidane ?

Publié le 11 février 2022 à 21h15 par La rédaction

Mauricio Pochettino s’est exprimé sur les rumeurs annonçant une arrivée de Zidane à Paris en juin prochain. Décryptage.

Interrogé par le média El Larguero , Mauricio Pochettino s’est exprimé sur les rumeurs insistantes autour d’une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc de touche du Parc des Princes : « Zidane ? Je ne sais pas. Ce n’est pas à moi de décider. Mais c’est un grand entraîneur, il l’a démontré à Madrid et il peut entraîner n’importe quelle équipe du monde. En plus, il est Français. Mais je ne sais pas, ça serait plus une question pour notre directeur sportif ou notre président. Si je suis touché par ces rumeurs ? Non. Quand Zidane était au Real Madrid, combien de rumeurs sont venues d’Angleterre… Quand vous être dans un club comme le PSG, nous savons la charge qui va avec. Il faut l’assumer, sinon nous ne pourrions pas être ici ». Que faut-il en penser ?

Une réponse qui interpelle

Sans que l’on ne puisse rien déduire directement des mots du coach argentin, un élément interpelle, à savoir la facilité avec laquelle ce dernier évoque le sujet et les qualités d’entraîneur du Français, là où habituellement un coach interrogé sur un tel sujet refuse de répondre ou s’exprime a minima. Dans un contexte où de nombreuses informations circulent autour de la volonté de Pochettino de quitter le PSG pour rejoindre Manchester United en fin de saison, la réponse très relâchée de l’Argentin autour du cas Zidane n’apparait pas bien sûr comme une confirmation, mais elle tend à maintenir l’existence d’un doute.