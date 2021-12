Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès s’interroge sur l’avenir d’une recrue XXL !

Publié le 9 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été, Sergio Ramos n’a pour l’instant disputé qu’un seul match sous ses nouvelles couleurs. Et Pierre Ménès semble inquiet pour l’avenir de l’ancien défenseur du Real Madrid…

Le 29 novembre dernier sur la pelouse de l’ASSE, Sergio Ramos (25 ans) a fait son unique apparition jusqu’aujourd’hui avec le maillot du PSG : « Vous n'avez pas idée à quel point j'ai attendu cela ! Ces derniers mois ont été difficiles. Beaucoup d'incertitude, beaucoup de changements et, pire que tout, la douleur de ne pas pouvoir faire ce que j'aime le plus : jouer au football. Mais tout cela est derrière moi maintenant », avait alors lancé Ramos ce jour-là. Mais l’ancien joueur du Real Madrid, arrivé gratuitement au PSG au cours du mercato estival, a depuis rechuté, et son cas préoccupe plus que jamais les observateurs. À commencer par Pierre Ménès…

« Sera-t-il un état de marche un jour ' »