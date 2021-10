Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès se projette sur un départ de Neymar !

Publié le 15 octobre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que Neymar a indirectement jeté un gros froid sur la suite de sa carrière, Pierre Ménès imagine déjà le scénario si le PSG devait être amené à le remplacer en catastrophe.

Récemment interrogé au micro de DAZN , Neymar faisait une annonce pour le moins troublante sur la suite de sa carrière et donc sur son engagement avec le PSG où son contrat court jusqu’en juin 2025 : « Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je pense cela parce que je ne sais pas si j'aurai la force mentale pour m'occuper du football. Je ferai tout ce que nous pouvons pour gagner en 2022. C’est mon rêve le plus cher depuis que je suis enfant de mener mon pays à la victoire. J’espère y arriver », a indiqué Neymar. Des déclarations qui ont logiquement fait couler beaucoup d’encre, et sur son blog Pierrot Le Foot , Pierre Ménès s’est même projeté sur la manière dont le PSG agirait pour remplacer Neymar.

« S’il n’arrive pas à aller mieux, il cassera son contrat et le PSG investira sur un autre joueur »