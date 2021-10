Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dénouement phénoménal pour ce Champion d'Europe ?

Publié le 14 octobre 2021 à 22h15 par A.C.

Eblouissant sous les couleurs de la Juventus et de l’équipe d’Italie, Federico Chiesa semble être devenu l’un des joueurs les plus convoités d’Europe.

La filière italienne a toujours bien réussi au Paris Saint-Germain, avec tout récemment l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. On ne devrait donc pas changer de recette et Leonardo aurait coché plusieurs noms chez les Champions d’Europe. Cela concernerait notamment Federico Chiesa, qui à en croire Il Corriere dello Sport aurait déjà été approché par le PSG lors du dernier mercato estival. L’ailier de la Juventus aurait toutefois tapé dans l’œil d’autres clubs... et pas des moindres !

Le PSG, Chelsea et City prêts à faire des folies pour Chiesa