Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba ? C’est encore possible !

Publié le 11 août 2021 à 4h30 par T.M.

L’arrivée de Lionel Messi au PSG refroidit clairement l’idée d’un transfert de Paul Pogba au Parc des Princes cet été. Malgré tout, un scénario pourrait encore rendre cela possible…

Ces derniers jours, au PSG, un nom était sur toutes les lèvres : Lionel Messi. Désormais, cela ne fait aucune doute, l’Argentin, qui n’a pas pu prolonger au FC Barcelone, va intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino et retrouver Neymar. Un renfort colossal qui a totalement éclipsé un autre gros dossier au PSG : Paul Pogba. En effet, avant d’avoir l’opportunité de recruter Messi, Leonardo travaillait sur la venue du joueur de Manchester United. Désormais, cela est très compliqué. Mais pas impossible.

Et Paul Pogba après ?