Mercato - PSG : Pas encore arrivé, Zidane valide déjà une piste colossale de Leonardo !

Publié le 18 mars 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Pressenti pour s'installer sur le banc du PSG la saison prochaine, Zinédine Zidane aurait déjà validé le profil de Paul Pogba. Méfiance pour le club parisien puisque le milieu de terrain aurait reçu une offre de la Juventus.

Le parcours du PSG en Ligue des champions s’est, encore une fois, arrêté prématurément, dès les huitièmes de finale. Battu par le Real Madrid, le club parisien pourrait entrer dans une nouvelle ère en se séparant de plusieurs hommes forts comme Leonardo ou Mauricio Pochettino. Comme annoncé par le 10Sport.com, le cas du technicien argentin a été abordé, il y a plusieurs semaines, par les dirigeants parisiens. Loin de faire l’unanimité en interne, l’ancien coach de Tottenham devrait terminer la saison avant de laisser sa place à un nouveau technicien. Les décideurs, basés à Doha, n’ont pas attendu la contreperformance en Ligue des champions pour identifier son successeur. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le PSG rêve d’accueillir Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier. Pour l’instant, son arrivée serait loin d’être actée, même si son conseiller historique, Alain Migliaccio, est favorable à une arrivée dans la capitale. S’il n’a pas encore donné son accord aux responsables qataris, Zidane aurait commencé à se pencher sur le projet parisien et notamment sur le recrutement.

Zidane valide le profil de Pogba

Selon les informations d ’OK Diario , mais aussi de But Football Club , Zinédine Zidane garderait un œil sur l’avancée de certains dossiers de Leonardo et notamment sur celui de Paul Pogba. En fin de contrat avec Manchester United, le milieu de terrain refuse toujours de prolonger son bail et souhaite connaître l’identité du prochain entraîneur avant d’acter sa décision. « Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison et voir ce que le futur nous dira. Si le choix de l’entraîneur aura une influence ? Possible. On va voir » avait confié l’international français samedi dernier. Le PSG aurait pris les devants et initié des discussions avec Mino Raiola, agent de Paul Pogba. A en croire But Football Club , Zinédine Zidane aurait validé le profil du milieu de terrain. Signe d’une prochaine arrivée au PSG ? C’est possible. Mais le technicien français va devoir se méfier de son ancien club, la Juventus.

La Juventus dégaine pour Pogba