Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris va-t-il prolonger Cavani ? La réponse

Publié le 23 mai 2020 à 9h15 par La rédaction

L’Equipe du Soir a affirmé que Cavani était prêt à diminuer son salaire par deux pour prolonger. Le PSG va-t-il saisir l’opportunité ? Analyse.

Dans son édition de jeudi, L’Equipe du Soir a révélé qu’Edinson Cavani était désormais prêt à diminuer son salaire par deux, soit 7 millions d’euros net par an, pour prolonger son bail au PSG dans le cadre d’un contrat de deux ans. Dans ces conditions, le Paris Saint-Germain va-t-il prolonger le contrat de Cavani ? Analyse.

Une question reste en suspens…

D’un point de vue financier, tout est réuni pour que le PSG valide la prolongation du buteur uruguayen, qui lui permettrait d’obtenir un avant-centre de calibre international à un très bon prix et de garder sa capacité d’investissement pour ses dossiers prioritaires, comme la prolongation du duo Neymar-Mbappé. D’un point de vue sportif, une interrogation reste en suspens : si vraiment Leonardo veut axer son projet d’avenir autour du duo Neymar-Mbappé, peut-il prolonger Cavani, dont la relation technique et humaine avec les deux stars a soufflé le chaud et le froid depuis deux saisons ? Toute la question est là… Un élément paraît très probable, c’est qu’avant de décider, le PSG prenne la température auprès de ses deux cracks offensifs.