Mercato - PSG : Une piste mise en stand-by par Leonardo ?

Publié le 16 août 2020 à 7h45 par La rédaction

À la recherche de latéraux, le PSG a coché le nom de Timothy Castagne, le joueur de l’Atlanta Bergame. Mais le club de la Capitale va prendre son temps et ne pas précipiter les choses.

Le Paris Saint-Germain sera bien actif sur le marché des transferts cet été. Avec le départ de Thomas Meunier à Dortmund, Paris cherche un nouveau défenseur droit malgré le duo Thilo Kehrer et Colin Dagba. Selon nos informations donc, le PSG surveille Timothy Castagne. Le latéral belge a su se démarquer dans une saison impressionnante de l’Atalanta Bergame et aurait désormais envié d'aller voir ailleurs, puisqu'en Italie on assure qu'il ne souhaiterait pas prolonger son contrat, qui se termine en 2022.

Paris veut finir sa saison

Timothy Castagne ne manque pas de prétendants. Le Hertha Berlin ne devrait pas tarder à s’activer sur le dossier tandis que Tottenham et Leicester seraient également intéressés. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne semble pas pressés. D'après les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG ferait bien partie des clubs sur mes traces de Castagne, mais au sein du club de la Capitale on ne souhaiterait rien faire, pour le moment. Leonardo voudrait en effet attendre la fin de la Ligue des Champions, pour prendre une décisions.