Mercato - PSG : Paris reçoit un conseil pour remplacer Mbappé !

Le feuilleton Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre étant donné que l’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. Et alors que le Real Madrid semble toujours déterminé à le recruter libre à cette échéance, Jérôme Rothen estime que le PSG devra se pencher très tôt sur l’éventuelle succession de Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, et contrairement à ce qui a pu paraître dans la presse ces derniers jours, le capitaine de l’équipe de France n’a à ce jour pris aucune décision en faveur du Real Madrid et souhaite se donner le temps de la réflexion. Une prolongation de contrat au PSG est donc toujours possible pour Mbappé, mais dans le cas contraire, il faudra se pencher sur sa succession…

« Il prendra la décision assez vite »

Sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a livré quelques informations sur Mbappé et assure que le star du PSG ne tardera pas à communiquer sa décision : « Ça va faire des débats dans les semaines qui arrivent tant qu’il n’aura pas annoncé sa décision. Je l’ai déjà dit et je le redis, ça me dérange pas d’en parler. La décision, il la prendra assez vite. Il ne la prendra pas en avril. Il arrivera à communiquer d’une certaine façon. Je reste persuadé que le club aura la primeur de cette décision, que le club doit aussi se construire avec ou sans Kylian Mbappé. Je ne dis pas qu’aujourd’hui il doit absolument donner une réponse parce qu’ils ont le temps de s’organiser », explique l’ancien joueur du PSG.

Rothen se projette sur l’après-Mbappé