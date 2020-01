Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris lâchera-t-il Mbappe à 300 millions ?

Publié le 14 janvier 2020 à 5h10 par La rédaction

Le PSG sera-t-il prêt à lâcher Mbappe à 300 millions d’euros l’été prochain, comme le pronostique Vadim Vasilyev. Pas sûr…

A l’occasion d’un entretien accordé au Journal du Dimanche , Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président de l’AS Monaco qui avait vendu Mbappe au PSG, a évoqué le futur transfert de l’attaquant parisien : « Kylian générera le plus grand transfert de l'Histoire, aucun doute là-dessus. Un grand club devra être prêt à mettre au minimum 300 millions sur la table. La somme peut sembler incroyable, mais il faut non seulement penser à ce qu'il va apporter sur le terrain, mais aussi en termes commerciaux » .

Paris sera sans doute plus sur 400 millions…

Vasilyev semble donc croire que le PSG lâchera Mbappe à partir de 300 millions d’euros. Est-ce une certitude ? A l’analyse, c’est probablement une fourchette basse. Compte tenu de la volonté farouche du club de la capitale de ne pas céder son attaquant l’été prochain, et compte tenu des positions fermes de Leonardo, il faudra une offre hors-marché pour inciter Paris à laisser filer sa star. C’est donc plus un montant autour de 400 millions qui devra être mis sur la table, soit en cash, soit avec des joueurs inclus dans le deal pour faire diminuer le montant cash. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi le Real conserve un maximum de capacité d’investissement pour l’été prochain.