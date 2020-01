Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Pierre Ménès s'enflamme pour trois recrues estivales !

Publié le 14 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

L'été dernier, le FC Nantes n'a pas chômé sur le marché des transferts, et Pierre Ménès estime que les recrues estivales ont fait passer un pallier aux Canaris.

Grâce à une belle victoire sur la pelouse de l'ASSE (2-0), le FC Nantes pointe à une très belle quatrième de place en Ligue 1. Le travail de Christian Gourcuff est évidemment à souligner tout comme le recrutement estival. En effet, depuis quelques rencontres, les renforts recrutés lors du précédent mercato impressionnent. Et Pierre Ménès souligne notamment l'apport de Ludovic Blas, Moses Simon et Medhi Abeid.

Pierre Ménès valide les arrivées de Blas, Abeid et Simon