Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, ce sera au moins 300M€ !

Publié le 13 janvier 2020 à 6h00 par T.M.

Après avoir vendu Kylian Mbappé au PSG pour 180M€, Vadim Vasilyev estime que le prochain transfert du Français devrait dépasser les 300M€.

Pour la majorité des observateurs, Kylian Mbappé a tout pour être le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Un talent donc profite actuellement le PSG. Mais jusqu’à quand ? Alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2022, il devrait faire l’objet de nombreuses sollicitations. Le Real Madrid serait ainsi prêt à tout pour obtenir Mbappé, mais pour cela il faudra sortir le chéquier. Un accord serait difficile à trouver avec le PSG. Vadim Vasilyev a d’ailleurs son avis sur la question.

« Le plus grand transfert de l’Histoire »