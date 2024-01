Mercato - PSG : Paris lâche 50M€ pour oublier Messi et Neymar

Pierrick Levallet

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar l'été dernier, le PSG devait s'activer sur le mercato pour leur trouver un remplaçant. Le club de la capitale a alors profité d'une clause spéciale pour arracher Ousmane Dembélé des mains du FC Barcelone. Depuis, l'international français brille à Paris. Luis Enrique ne peut d'ailleurs pas se passer de lui.

L’été dernier, le PSG a entamé un changement majeur dans son effectif. La formation parisienne a décidé de mettre un terme au bling-bling et s’est donc séparée de nombreuses stars. Dans cette optique, Lionel Messi n’a pas été prolongé et Neymar a été poussé vers la sortie. L’Argentin a alors signé libre à l’Inter Miami, tandis que le Brésilien s’est engagé à Al-Hilal en Arabie Saoudite contre 90M€.

Dembélé pour remplacer Messi et Neymar au PSG ?

Pour les remplacer, les Rouge-et-Bleu sont très vite passés à l’action. Comme le rapporte AS , le PSG aurait décidé d’activer la clause de 50M€ d’Ousmane Dembélé l’été dernier afin de compenser les départs de Lionel Messi et Neymar. Le club de la capitale cherchait un joueur capable de remplacer les deux stars dans le secteur offensif. Et les dirigeants parisiens ont estimé que l’international français avait le profil idéal. Luis Enrique suivait d’ailleurs Ousmane Dembélé depuis un certain temps maintenant.

Luis Enrique l'adore