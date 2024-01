Mercato - PSG : Luis Enrique se fait recaler pour un grand nom étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Enrique n'hésite pas à soumettre quelques pistes à ses dirigeants. Récemment, le coach espagnol aurait soufflé le nom d'Alvaro Morata, étincelant en compagnie d'Antoine Griezmann à l'Atlético. Un dossier qui n'a pas été creusé par Luis Campos et son équipe, peu convaincus par son profil.

Le mercato hivernal bat son plein et Luis Enrique n'hésite pas à poser son regard sur le marché pour chercher des profils susceptibles de renforcer son groupe. « Le mercato d'hiver est compliqué. Mais s'il y a des opportunités pour améliorer l'équipe, allons-y » avait confié le technicien il y a quelques jours. A en croire la presse espagnole, le coach du PSG se serait penché sur la situation de l'un de ses anciens joueurs.

Luis Enrique a soufflé un nom à ses dirigeants

Auteur de 17 buts sous le maillot de l'Atlético depuis le lancement de la saison, Alvaro Morata serait dans le viseur de Luis Enrique. L'ancien sélectionneur de l'Espagne apprécie son profil et aurait soufflé son nom à Luis Campos à en croire les informations dévoilées par OK Diario . Mais d'une part, le conseiller sportif du PSG ne serait pas convaincu par le profil de l'attaquant, âgé de 31 ans. Par ailleurs, le secteur offensif ne fait, actuellement, pas partie des priorités du Portugais, qui cible un défenseur central et possiblement un milieu de terrain.

Morata aurait refusé un transfert au PSG

De toute façon, Morata n'a pas l'intention de quitter l'Atlético. De retour en très grande forme après une discussion franche avec Diego Simeone en pré-saison, le buteur espagnol aurait déjà refusé une offre XXL de l'Arabie Saoudite, son but étant de s'imposer au sein de la capitale espagnole et de convaincre son entraîneur. Ce qui fait dire au média espagnol que Morata aurait, quoi qu'il arrive, refusé la proposition du PSG.