Vente OM : Un projet de folie est réclamé avec Lionel Messi

Un cou de tonnerre se prépare à l'OM. Selon plusieurs sources, Pablo Longoria pourrait quitter la présidence du club marseillais, possiblement avant la fin du mercato hivernal. Selon Thibaud Vézirian, ce départ devrait précéder la vente de la formation phocéenne. Selon Jacques Faty, les investisseurs saoudiens, pressentis pour venir, devraient miser sur Lionel Messi.

Après Javier Ribalta, David Friio, Matthieu Louis-Jean ou encore Pedro Iriondo, un nouveau dirigeant devrait quitter l'OM, et pas n'importe lequel. Selon les informations de Football Club Marseille , Pablo Longoria serait proche de la sortie. Arrivé en 2021 et critiqué par certains ultras, le président du club marseillais pourrait faire ses valises d'ici la fin du mercato.

« La suite ? Une officialisation de cession de l’OM »

Une information confirmée par Thibaud Vézirian, qui n'hésite pas à la relier au dossier lié à la vente de l'OM. « Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin. Il est déjà resté beaucoup plus longtemps que prévu à un poste de président et tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre » a confié le journaliste lors de ses lives Twitch. Un sujet, qui a fait réagir Jacques Faty, ancien joueur de l'OM.

« Messi, tu le mets à Marseille, il va se sentir comme en Argentine »