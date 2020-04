Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pablo Sarabia se livre sur son adaptation à Paris !

Publié le 12 avril 2020 à 1h45 par Th.B.

Homme fort du PSG en ce début d’année 2020, Pablo Sarabia s’est montré satisfait de son premier exercice au sein du club de la capitale.

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Séville, Pablo Sarabia semble s’être pleinement intégré au PSG au fil des semaines et s'est visiblement totalement adapté à l'effectif ces derniers temps. Sur l’année civile de 2020, l’international espagnol est le meilleur buteur du club de la capitale. Recruté l’été dernier, Sarabia révélait dernièrement à So Foot sa volonté de s’inscrire dans la durée dans le projet du PSG. De nouveau interrogé sur sa première saison à Paris, Sarabia n’a pas caché sa satisfaction quant à son intégration et a d’ailleurs remercié Ander Herrera, Leandro Paredes et Presnel Kimpembe qui auraient joué un rôle important dans son adaptation.

« Je suis très heureux de la façon dont ma première année se déroule »