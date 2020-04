Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois menaces pour Leonardo avec cet international belge ?

Publié le 12 avril 2020 à 0h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo pour cet été, moment où il pourrait être libre de tout contrat s’il ne prolongeait pas d’ici-là avec le Napoli, Dries Mertens pourrait faire faux bond au PSG pour rejoindre la Premier League.

Et si Dries Mertens quittait le Napoli après sept années de bons et loyaux services ? Sous contrat avec le club napolitain jusqu’en juin prochain, l’international belge n’a toujours pas prolongé son contrat et une prolongation pourrait ne pas avoir lieu à cause d’incompréhensions entre le clan Mertens et les dirigeants napolitains sur une question financière. C’est du moins l’information communiquée par La Gazzetta dello Sport ces dernières heures alors que le 10 Sport vous révélait en exclusivité le 8 avril dernier que Dries Mertens serait bien parti pour prolonger à Naples. Témoignant de l’indécision concernant l’avenir de l’international belge, trois cadors de Premier League prépareraient une offensive pour doubler le PSG, l’AS Monaco ou encore l’Inter dans le dossier Mertens.

Chelsea, Arsenal et United proches de passer à l’action ?