Mercato - PSG : Ousmane Dembélé annonce une bonne nouvelle !

Le PSG n'a pas vécu un mercato estival très agité avec seulement quatre nouvelles recrues attirées cet été par Luis Campos et l'ensemble de la direction du club. Mais Ousmane Dembélé, l'attaquant parisien, annonce que ces nouveaux visages ont parfaitement réussi leur intégration au PSG et leur promet déjà un bel avenir au Parc des Princes.

Matvey Safonov (20M€), João Neves (60M€), Willian Pacho (40M€), Désiré Doué (50M€) : voilà les nouvelles recrues attirées par le PSG au cours du mercato estival 2024. Un recrutement plus calme qu'à l'accoutumée pour le club de la capitale, mais qui permet peut-être d'intégrer plus sereinement ces nouveaux visages dans le vestiaire et le collectif du PSG.

« Les nouveaux se sont très bien intégrés »

Interrogé lundi soir après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique en Ligue des Nations (2-0), Ousmane Dembélé a annoncé une belle nouvelle sur ces recrues du mercato : « Au PSG, ça va très bien. On a un groupe fantastique. On a des nouveaux joueurs, qui se sont très bien intégrés à la tactique de Luis Enrique. Franchement on est confiant et très heureux. On veut faire mieux que l’année dernière », lâche l'attaquant du PSG, qui annonce déjà du lourd pour les nouveaux visages recrutés cet été.

« Des grands joueurs »

« On a toute la confiance au PSG, avec un grand un coach et des grands joueurs. Je trouve qu’on pratique un très beau football au PSG. On est confiant pour faire une belle saison », poursuit Ousmane Dembélé. Le ton est donné pour la saison du PSG...