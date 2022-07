Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : On connait le prix pour le retour de Rabiot

Publié le 10 juillet 2022 à 18h15 par Axel Cornic

Actuellement à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait retrouver son club formateur lors de ce mercato estival. La presse italienne assure que sa mère serait en train de recoller les morceaux avec le Paris Saint-Germain et du côté de Turin on ne semble pas du tout fermés à un départ, alors que le contrat de Rabiot se termine dans moins d’un an.

C’est une piste qui a rapidement pris de l’ampleur depuis la fin de la saison. Parti en 2019 dans des circonstances controversées, Adrien Rabiot pourrait retrouver le PSG cet été. C’est sa mère et agent Véronique Rabiot, qui piloterait cette opération et qui aurait relancé les contacts avec la direction parisienne dès le départ de Leonardo.

Un retour de Rabiot au PSG est possible

D’après les informations de TMW , au sein de la Juventus on espèrerait presque voir le Paris Saint-Germain faire quelque chose pour Adrien Rabiot. Il fait en effet partie des très gros salaires dont les Bianconeri souhaiteraient se débarrasser, sans oublier que son contrat se termine en juin prochain et qu’une prolongation semble très improbable pour le moment.

La Juve veut au moins 15M€