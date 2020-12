Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet dans le dossier Dybala ?

Foot - Mercato - PSG

Le PSG serait à la lutte avec le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham pour Paulo Dybala. Alors que la Juventus aurait formulé une offre de prolongation en juin, Jorge Antun, l'agent du joyau argentin, serait prêt à rencontrer la direction bianconera.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Paulo Dybala aurait entamé les discussions avec sa direction pour prolonger. Alors que les négociations traineraient en longueur, le PSG, le FC Barcelone, Manchester United et Tottenham seraient prêts à se muer en trouble-fête sur ce dossier selon les dernières informations de Tuttosport . De son côté, Andrea Agnelli a déjà fait savoir qu'il voulait voir Paulo Dybala s'inscrire sur la durée à la Juventus et qu'une offre de prolongation avait déjà été soumise au principal intéressé. « La bonne nouvelle, c'est le but [qu'il a marqué]. Paulo (Dybala) a eu des difficultés après avoir contracté le COVID. J'ai entendu avec grand plaisir son amour pour la Juventus, l'amour est réciproque. Nous le voyons comme notre prochain capitaine. Je sais qu'il a déjà reçu une proposition qui le placerait parmi les vingt joueurs les mieux payés d'Europe. Nous attendons sa réponse avec impatience, le plus important est de voir sa réponse sur le terrain. Nous voulons tous qu'il fasse partie des cinq meilleurs joueurs d'Europe, il n'en fait pas encore partie et il en est conscient » , a précisé le président de la Juve lors de la cérémonie de remises des prix du Golden Boy 2020.

Ce mardi matin, Romeo Agresti, correspondant chez Goal, a fait une révélation de taille sur l'offre de contrat mentionnée par Andrea Agnelli via Twitter . Selon l'entourage du joueur, Paulo Dybala aurait reçu une proposition de prolongation de la part de la Juventus au mois de juin. Toutefois, aucun accord n'aurait été trouvé entre les deux parties depuis cette date. Jorge Antun aurait récemment voyagé à Turin pour plusieurs semaines, mais il n'aurait pas eu le moindre contact avec la direction des Bianconeri . Malgré tout, l'agent de Paulo Dybala serait prêt à rencontrer les têtes pensantes turinoises. Reste à savoir si la Juventus programmera un rendez-vous prochainement.

