Mercato - PSG : Nouvelle offensive du PSG pour Houssem Aouar !

Publié le 25 janvier 2020 à 16h45 par B.C.

Comme vous l’a révélé le 10 Sport, le PSG s’intéresse à Houssem Aouar en vue du prochain mercato estival, et le club de la capitale aurait déjà échangé avec le milieu de l’OL.

Alors que le mercato d’hiver n’a pas encore fermé ses portes, le PSG se projette déjà sur l’été prochain. Selon nos informations exclusives, Houssem Aouar (21 ans) est dans le viseur du club de la capitale et aurait beaucoup de partisans au sein de l’état-major qatari, notamment Nasser Al-Khelaïfi. Une révélation confirmée quelques jours plus tard par Foot Mercato , assurant que le PSG avait déjà entamé les premiers contacts avec le milieu de l’OL. Les Parisiens ne lâcheraient d’ailleurs rien dans ce dossier comme l’explique Canal-Supporters ce samedi.

Zoumana Camara aurait discuté avec Houssem Aouar

D’après les informations du média parisien, le PSG aurait profité du déplacement d’Houssem Aouar dans la capitale jeudi pour un événement organisé par un sponsor, où se trouvait par ailleurs Keylor Navas, Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye, afin de s’entretenir avec le joueur et son entourage. Houssem Aouar et ses proches auraient dîné au Four Seasons Georges V avec Zoumana Camara, l’occasion pour l’adjoint de Thomas Tuchel de parler discrètement avec la pépite de Rudi Garcia du projet sportif parisien. Le PSG semble donc bel et bien intéressé par Houssem Aouar.