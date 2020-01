Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace colossale dans le dossier Houssem Aouar !

Publié le 13 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Houssem Aouar pourrait finalement prendre la direction… du Bayern Munich !

Comme Le 10 Sport vous l’a récemment révélé en exclusivité, le PSG a coché le nom d’Houssem Aouar (21 ans) pour l’été 2020 et envisage sérieusement de recruter le jeune milieu offensif de l’OL pour garnir son entrejeu. Mais de son côté, Jean-Michel Aulas acceptera-t-il de renforcer une autre écurie de Ligue 1, ou envisage-t-il plutôt de vendre Aouar à l’étranger ? Le président de l’OL ne semble pas faire passer le PSG en priorité…

L’OL négocie avec le Bayern pour Aouar

Comme l’a révélé Tuttosport dimanche, Jean-Michel Aulas aurait eu des discussions avancées ces dernières semaines avec le Bayern Munich pour Houssem Aouar, et le président rhodanien semble donc faire passer le PSG au second plans dans ce dossier. D’ailleurs, le média italien rappelle le vif intérêt de la Juventus pour Aouar, et ce dossier semble déjà compliqué pour Leonardo.