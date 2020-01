Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Simeone aurait été proche de jouer un mauvais tour à Zidane...

Publié le 12 janvier 2020 à 23h00 par La rédaction

Aujourd'hui au Real Madrid, Eder Militao aurait été très proche de s'engager avec l'Atletico de Madrid avant de finalement opter pour les Merengue.

S'il n'est pas la recrue qui s'est le mieux intégrée au Real Madrid cette année, Eder Militao représente le futur de l'équipe. Le Real n'avait pas hésité à faire sauter la clause libératoire de 50M€ de l'ancien joueur de Porto l'an dernier, alors qu'il n'avait que 21 ans. Et si l'annonce officielle du Real Madrid n'avait pas attendu l'ouverture du mercato estival, le joueur était tout proche de s'engager ailleurs avant de faire volte-face.

L'arrivée du Real sur le dossier aurait fait changer d'avis Militao