Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante sur le dossier Neymar !

Publié le 11 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Après avoir tout tenté pour quitter le PSG l’été dernier, Neymar semble désormais très épanoui dans la capitale comme l’a confié Ander Herrera.

Lors du mercato estival 2019, le FC Barcelone était déterminé à faire revenir Neymar en provenance du PSG, et l’attaquant brésilien avait d’ailleurs tenté un bras de fer pour forcer son retour en Catalogne. En vain. Et alors que la presse espagnole ne cesse de spéculer sur un retour de flamme dans ce dossier l’été prochain, Ander Herrera s’est montré rassurant sur les intentions de Neymar…

« Il m’a dit qu’il ne s’était jamais senti aussi bien »