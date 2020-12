Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Allegri ?

Publié le 10 décembre 2020 à 23h15 par A.C.

Massimiliano Allegri, annoncé comme le grand favori pour prendre la succession de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, serait dans le viseur d’un nouveau club.

Sans club depuis juin 2019, Massimiliano Allegri est indéniable l’un des meilleurs coachs européens en circulation. Leonardo ne sait et c’est pour cela qu’il souhaite l’attirer au Paris Saint-Germain. En décembre dernier déjà, nous vous révélions en exclusivité sur le10sport.com des contacts entre le PSG et Allegri. Mais Thomas Tuchel est toujours bien en place au PSG et entretemps, l’ancien de la Juventus a été approché tour à tour par l’Inter, Manchester United, le Real Madrid ou encore l’AS Roma.

La Lazio également dans le coup pour Allegri