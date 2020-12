Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un nouveau gros danger pour Allegri !

Publié le 9 décembre 2020 à 19h45 par T.M.

Alors que Leonardo apprécie notamment énormément Massimiliano Allegri, l’Italien pourrait toutefois ne pas être le prochain entraîneur du PSG.

Entre le PSG et Thomas Tuchel, l’aventure semble toucher à sa fin. Arrivant au terme de son contrat, l’Allemand ne devrait pas être prolongé, de quoi donner enfin l’occasion à Leonardo de nommer l’entraîneur de son choix sur le banc parisien. Qui sera alors choisi pour venir remplacer Tuchel ? Alors que les noms de Mauricio Pochettino et Thiago Motta sont notamment évoqués, le profil de Massimiliano Allegri plait également énormément à Leonardo, qui pense à l’Italien depuis plusieurs mois déjà. Libre depuis son départ de la Juventus, Allegri pourrait donc faire son retour sur un banc au PSG… ou pas.

