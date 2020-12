Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un énorme coup à jouer avec Allegri !

Publié le 7 décembre 2020 à 19h15 par A.D.

Alors que Thomas Tuchel se rapprocherait dangereusement de Manchester United, Massimiliano Allegri pourrait prendre sa place au PSG. Priorité de Leonardo, le coach italien serait prêt à snober la Juventus et l'Inter pour poser ses valises à Paris.

En fin de contrat le 30 juin, Thomas Tuchel ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG. Selon les informations de Christian Falk, le coach allemand se rapprocherait de plus en plus d'un départ vers Manchester United en fin de la saison. « Ce n'est un secret pour personne, le chapitre Tuchel à Paris devrait s'achever à la fin de la saison. Il arrive vraiment à s'imaginer aller en Premier League. Il n'y a pas de discussions (pour une prolongation). Nous savons que par le passé, il y a eu des contacts entre Tuchel et Manchester United. C'est un club qui lui irait bien. Par ailleurs, Solskjaer a un contrat qui ne court que jusqu'en 2022. En championnat, il est loin des places de Champions League et l'ombre d'une élimination (face à Leipzig) plane, ce qui fait que le sujet Tuchel/United pourrait bientôt devenir plus actuel » , a précisé le journaliste de Bild ce samedi. Si le départ de Thomas Tuchel venait à se concrétiser, son successeur devrait être Massimiliano Allegri au PSG.

Massimiliano Allegri le digne successeur de Thomas Tuchel ?