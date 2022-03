Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit une grosse réponse pour son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 16h10 par T.M.

Attaquant de l’Inter Miami, Gonzalo Higuain est revenu sur les derniers propos de Neymar à propos d’une arrivée en MLS.

Sous contrat jusqu’en 2025 et disposant d’une année supplémentaire en option au PSG, Neymar pense déjà à son avenir. Et pour cela, le Brésilien regarde notamment du côté des Etats-Unis et de la MLS. En effet, Neymar assurait récemment : « Je veux vraiment jouer aux États-Unis, au moins une saison. Et au Brésil, je ne sais pas, parfois je veux, parfois je ne sais pas. Pourquoi les Etats-Unis ? D'abord parce que le championnat là-bas est court, donc tu as trois ou quatre mois de vacances ».

« Ils veulent tous venir ! »