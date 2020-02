Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 14 février 2020 à 4h15 par A.M.

De nouveau invité à commenter la situation de Neymar, Rivaldo conseille à son compatriote de se concentrer sur son jeu, et pas sur son avenir.

L'été dernier, Neymar s'est retrouvé au coeur d'un feuilleton qui aura tenu en haleine les fans de football durant plusieurs semaines. Il faut dire que le Brésilien voulait quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone, club qu'il avait quitté en 2017. Mais les deux clubs ne sont jamais tombés d'accord, poussant Neymar à rester à Paris. Mais depuis la fin du mercato, l'avenir du numéro 10 du PSG continue de faire parler. Dans sa chronique pour Betfair , Rivaldo conseille cependant à Neymar de se concentrer sur le football.

«Neymar ne devrait penser qu’au présent pour le moment»