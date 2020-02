Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un renfort à 70M€ serait déjà acté !

Publié le 14 février 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Malgré les doutes récemment affichés par l’entourage de Mauro Icardi, le PSG devrait bel et bien lever l’option d’achat dont il dispose avec l’Inter Milan pour le buteur argentin.

« Est-ce qu'il quittera le PSG à la fin de la saison ? On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera. Il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses. Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra », confiait Wanda Nara début janvier, et l’épouse de Mauro Icardi laissait donc entendre que le PSG ne serait pas forcément en mesure de conserver le buteur argentin de l'Inter à l’issue de son prêt l’été prochain. Et pourtant, la presse italienne se montre catégorique sur le sujet…

Le PSG devrait bien acheter Icardi

Comme l’a révélé Calciomercato.com jeudi, le PSG devrait bel et bien lever l’option d’achat de 70M€ dont il dispose auprès de l’Inter Milan pour Mauro Icardi, et le buteur argentin devrait donc se diriger vers un transfert définitif au Parc des Princes lors du prochain mercato estival.