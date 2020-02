Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Malcom n’a aucun regret !

Publié le 14 février 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur son départ du FC Barcelone, Malcom n'affiche aucun regret et explique les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le Zenit Saint-Petersbourg.

Arrivé au FC Barcelone dans conditions rocambolesques durant l'été 2018 alors qu'il était sur le point de s'engager avec l'AS Roma, Malcom n'a jamais réussi à s'intégrer au sein du club catalan. C'est ainsi que l'été dernier, l'ailier brésilien a été vendu au Zenit Saint-Pétersbourg contre un chèque de 40M€. Interrogé sur son départ et son passage au Barça, Malcom n'affiche toutefois aucun regret.

«Je ne me suis jamais senti incompris»