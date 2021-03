Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un énorme conseil pour son avenir !

Publié le 10 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Partenaire de Neymar au PSG ainsi qu’en sélection du Brésil, Marquinhos a pris position pour l’avenir de son compatriote et l’invite plus que jamais à prolonger son contrat dans la capitale.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que la presse brésilienne a annoncé que tout était réglé en coulisses pour la prolongation de contrat de Neymar, qui devrait donc fixer son avenir à long terme au PSG. Et en attendant que cette opération soit officialisée par les dirigeants parisiens, Marquinhos s’est livré sur l’avenir de Neymar. Interrogé par la journaliste Isabela Pagliari, le capitaine du PSG a lancé un appel du pied l’attaquant brésilien en lui demandant de rester.

« Très important que Neymar reste »