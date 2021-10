Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Laurent Blanc décortique l’évolution du projet QSI !

Publié le 11 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Plus de cinq ans après son départ qui avait fait grand bruit, Laurent Blanc a pu constater des changements majeurs au sein du PSG, notamment avec les recrutements de Lionel Messi et Neymar. L’entraîneur français a livré ses vérités à ce sujet.

Malgré son bilan relativement honorable entre 2012 et 2016 au poste d’entraîneur du PSG, Laurent Blanc avait fini par être limogé par le Qatar suite à une élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Un licenciement qui avait fait grand bruit puisque Blanc avait récupéré 22M€ d’indemnités, et dans un entretien accordé à Panenka, il est revenu sur les circonstances de son départ : « Je n'ai rien voulu savoir pendant un an et demi, car le PSG, c’était un défi qui demandait beaucoup d'énergie et j'avais tout donné. À partir de ce moment-là, j'ai reçu des offres, mais je n'ai pas décidé de les accepter. C'était peut-être ma faute, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, même si le football est ma passion, d'autres choses m'intéressent dans la vie, il y a mes enfants, ma famille… », lâche Blanc, qui dirige Al-Rayyan au Qatar depuis décembre dernier.

Un changement de cap avec Messi et Neymar