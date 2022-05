Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est interpellé pour son avenir !

Publié le 3 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Alors que le PSG ne fermerait pas à la porte à un départ de Neymar, cela donne des idées à certains.

Récemment, Neymar avait bien tenu à rappeler qu’il avait encore 3 ans de contrat avec le PSG. Malgré cet engagement, le club de la capitale ne voudrait pas forcément continuer avec le Brésilien. En effet, selon différents échos, afin d’entamer un nouveau chapitre, le PSG laisserait la porte ouverte à un départ de Neymar, mais encore faut-il pour cela trouver preneur.

« Viens jouer pour Santos »