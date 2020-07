Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est attendu de pied ferme à Barcelone !

Publié le 16 juillet 2020 à 4h15 par A.M.

Toujours très apprécié du côté du FC Barcelone, Neymar est toujours espéré par le vestiaire catalan comme l'explique Luis Suarez.

« Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG. Ce sera un mercato difficile pour tous les clubs, un mercato spécial . » Le message a le mérite d'être clair et il est signé Josep Maria Bartomeu. Le président du FC Barcelone en personne ne croit pas à un retour de Neymar au Barça cet été à cause du contexte économique et de la volonté du PSG. Et pourtant, au sein du vestiaire catalan, l'optimisme est bien plus grand comme l'explique Luis Suarez.

«Rien n'est impossible dans le football»