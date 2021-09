Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a offert un véritable jackpot au PSG !

Publié le 7 septembre 2021 à 12h15 par A.M.

Dans la foulée des révélations concernant le contrat de Neymar, le PSG a décidé de rétorquer en affirmant que l'investissement consenti sur le Brésilien a largement été rentabilisé.

Ce week-end, la presse espagnole a lâché une petite bombe sur la situation de Neymar. En effet, El Mundo dévoilait que le PSG débourserait au total 489 228 117€ pour Neymar. Une somme qui comprend les 222M€ correspondant au prix de son transfert ainsi que le salaire versé à la star brésilienne depuis son arrivée en 2017. Lundi, le même média en rajoutait une couche concernant la fameuse prime d'éthique touchée par Neymar. Mais le PSG a décidé de répondre.

Le PSG a touché 400M€ la première année grâce à Neymar