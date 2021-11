Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tout gagné avec Lionel Messi !

Publié le 21 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Consultant pour Prime Video Sport, Thierry Henry a validé l’arrivée de Lionel Messi au PSG, pour le club parisien et l’ensemble du football français.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG a pu frapper un grand coup en recrutant Lionel Messi sans verser la moindre indemnité de transfert au FC Barcelone où son contrat avait expiré en juin dernier et qui n’a pas pu être renouvelé en raison de la crise financière traversée par le Barça . Pour les deux saisons à venir et une troisième en option, Lionel Messi pourra enchanter les supporters du PSG et de toute la Ligue 1 selon Thierry Henry qui tire beaucoup de positif de la venue de Messi au Paris Saint-Germain.

« Bien sûr que c'est bien pour la Ligue 1 et pour le PSG »