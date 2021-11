Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte reste ouverte pour… Mohamed Salah !

Publié le 21 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien qu’il soit prêt à raccrocher les crampons en tant que légende de Liverpool à l’avenir, Mohamed Salah ne se rapprocherait pas d’une prolongation de contrat, pour le plus grand bonheur du PSG.

Tout bonnement irrésistible cette saison avec Liverpool, de quoi pousser certains observateurs à faire sa promotion pour le Ballon d’or, Mohamed Salah fait également beaucoup parler de lui dans la presse en raison de sa situation contractuelle. En juin 2023, son contrat avec Liverpool arrivera à expiration, et malgré une volonté affichée et claire de Salah, aucune avancée concrète ne serait à noter. « Cela ne dépend pas de moi. Mais si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'à mon dernier jour de football. Mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi ». Voici le message que Mohamed Salah partageait courant octobre alors que le PSG et le FC Barcelone auraient des vues sur l’ailier des Reds . Pour le PSG, Salah serait une option en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Pas de prolongation en vue pour Mohamed Salah