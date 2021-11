Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Ousmane Dembélé snobait Dani Alves et Xavi ?

Publié le 21 novembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone attendrait qu’il accepte de prolonger son contrat, Ousmane Dembélé ne resterait également pas insensible à l’intérêt de Manchester United.

Les prochaines semaines pourraient s’annoncer chaudes pour Ousmane Dembélé. En effet, en raison de sa situation contractuelle, le champion du monde tricolore pourrait quitter le FC Barcelone en tant qu’agent libre en fin de saison. Ce que les dirigeants du Barça espéreraient empêcher en gardant constamment le contact avec leur joueur et son entourage. Néanmoins, malgré les déclarations de Dani Alves et de Xavi Hernandez concernant les espoirs placés en Dembélé, son agent n’aurait toujours pas donné de réponse définitive quant à un éventuelle prolongation selon Mundo Deportivo.

Dembélé tiraillé entre le Barça et Manchester United