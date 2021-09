Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola a un incroyable projet pour Paul Pogba !

Publié le 15 septembre 2021 à 21h15 par La rédaction

Piste du PSG durant l'été, Paul Pogba serait toujours dans les petits papiers du club de la capitale. Mais cela serait sans compter sur l'agent du joueur de Manchester United qui aurait de grandes idées en tête.

Sur tous les fronts durant l'été, le PSG aurait bien voulu s’offrir Paul Pogba en plus de ses 6 recrues XXL. Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo s’est directement attelé au recrutement d’un autre milieu de terrain. A un an de la fin de son contrat, Paul Pogba est très souvent revenu au milieu des discussions. Mais dès que Lionel Messi est arrivé, la rumeur s’est estompée. Et avec le grand retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United, son avenir pourrait finalement s’écrire chez les Red Devils .

Pogba deuxième mancunien le mieux payé derrière Ronaldo ?