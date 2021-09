Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice de taille sur l'avenir de Pogba ?

Publié le 15 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Annoncé sur le départ tout l’été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Mais à un an de la fin de son contrat, les Red Devils préfèrent anticiper et préparer sa succession au cas où. La solution s’appellerait Hannibal Mejbri, milieu de terrain de 18 ans de l’équipe réserve.

Malgré le recrutement XXL réalisé par Manchester United, rien n’assure que le club mancunien va conserver Paul Pogba. L’arrivée de Cristiano Ronaldo aurait redistribué les cartes, mais l’international français n’a plus qu’un an de contrat, ce qui laisse la porte ouverte aux écuries intéressées. Le PSG reste donc dans le coup, et Manchester United l’a bien compris. C’est sûrement pour cette raison que la succession de Paul Pogba serait déjà préparée en interne.

Un jeune du centre pour remplacer Pogba ?