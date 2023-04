Mercato - PSG : Messi se fixe un énorme objectif, Cristiano Ronaldo va enrager

Hugo Chirossel

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi peut d’ores et déjà s’engager avec le club de son choix. La tendance n’est d’ailleurs plus à une prolongation avec le club de la capitale. S’il a des propositions venant d’Arabie Saoudite et de MLS, l’Argentin souhaiterait rester en Europe, afin de se rapprocher du record de buts de Cristiano Ronaldo en Ligue des champions.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Deux ans après avoir rejoint le PSG, la Pulga arrive au terme de son contrat, qui prendra fin en juin prochain. Si sa prolongation semblait presque actée il y a encore quelques semaines, l’Argentin serait désormais décidé à quitter le club de la capitale.

Le FC Barcelone rêve du retour de Messi

Reste à savoir où Lionel Messi va poursuivre sa carrière. Le FC Barcelone est très intéressé à l’idée de le faire revenir. Comme l’a récemment révélé Rafa Yuste, vice-président du Barça, le club catalan est en contact avec l’entourage du septuple Ballon d’Or, qui bénéficie également de propositions venant de MLS et d’Arabie Saoudite.

Messi veut battre le record de Ronaldo