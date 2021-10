Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le recrutement du Qatar fait parler !

12 octobre 2021

En parvenant à recruter ces dernières années des éléments aussi prestigieux que Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi, le PSG a réussi à changer de monde comme l’a constaté Laurent Blanc.

Passé par le banc du PSG entre 2012 et 2016, Laurent Blanc a eu l’occasion de diriger plusieurs grandes stars dans la capitale telles que Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Mais depuis l’été 2017 et les recrutements de Kylian Mbappé et Neymar, le club de la capitale a franchi un palier supplémentaire, qui s’est précisé avec le dossier Lionel Messi lors du dernier mercato. Interrogé par Panenka, Laurent Blanc a d’ailleurs livré son point de vue sur ce recrutement XXL du Qatar au PSG.

« Incroyable pour le football français »