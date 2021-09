Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Vinicius, Rüdiger… La tension monte entre Paris et Madrid

Publié le 23 septembre 2021 à 0h15 par La rédaction

Entre le Real Madrid et le PSG, les points de conflit s’accumulent sur le mercato. Analyse.

Dans son édition de mardi, le London Evening Standard a affirmé que le Real Madrid était une piste très concrète aujourd’hui pour le défenseur central allemand de Chelsea, Antonio Rudiger. L’intérêt du Real pour Rudiger apparaît logique, le club merengue ayant laissé partir sa charnière centrale cet été pour le seul recrutement de David Alaba. La perspective de recruter un autre défenseur central libre a donc tout pour intéresser Madrid.

Le dossier Rudiger s’ajoute à la liste…

Seulement, le Paris Saint-Germain est également sur le coup. Voilà qui confirme que l’on s’oriente vers un mercato estival extrêmement chaud entre le Real et le PSG, entre les dossier Mbappe - promis au Real - et Vinicius - convoité par Paris - et les duels de mercato comme celui de Rudiger. Entre Paris et Madrid, l’axe bienveillant semble bel et bien enterré.